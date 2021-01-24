وزيرة الصحة: اللقاحات لن تكون كافية بمفردها لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان، عن بدء تدشين الحملة القومية لتلقي تطعيم لقاح كورونا.

وأضافت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك احتياج عالمي للقاحات كورونا، والانتاج لن يكفي جميع الاحتياجات في وقت واحد، وفور حصول مصر على أي شحنات سيتم التوسع في تطعيم مزيد من الأولويات، مشيرة إلى أنه خلال أيام سيتم تلقي شحنات إضافية وسيكون هناك توسع في إعطاء اللقاحات، مشددة على أن اللقاحات لن تكون كافية بمفردها لمواجهة فيروس كورونا، ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حتى لمن يتناول اللقاحات.

ونعت وزيرة الصحة والسكان، شهداء فيروس كورونا من الأطقم الطبية مؤكدة أنهم كانوا سبب كبير في تخطي مصر لهذه اللحظة، معربة عن ثقتها وتقديرها واحترامها للأطقم الطبية الذين كتبوا تاريخ جديد للطب في مصر بأحرف من نور، متمنية أن تشهد الفترة القادمة تخطي هذه الازمة في العالم أجمع.

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