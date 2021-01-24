ماذا طلب سيد عبد الحفيظ من نجوم الأهلي قبل لقاء بيراميدز؟

طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من لاعبي فريقه الهدوء في المباراة المقبلة أمام بيراميدز والمقرر لها مساء بعد غد الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوي في قمة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.





وشدد عبد الحفيظ على لاعبيه بضرورة التركيز في المباراة والابتعاد عن العصبية، في مباراة بيراميدز، وعدم الانشغال بأي أمور خارجية من شأنها التأثير على أداء الفريق في المباراة.





كما حذر مدير الكرة اللاعبين بعدم الاحتكاك بلاعبي بيراميدز خلال المباراة وعدم الاعتراض على الحكم.





ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه وملاحقه الزمالك.



