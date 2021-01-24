وزراء «مدبولى» يراجعون أوراقهم قبل الذهاب لمجلس النواب

الأحد 24/يناير/2021 - 02:44 م
بوابة الفجر
تلتزم حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، الصمت خلال الفترة الحالية بعدما قرر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى الجبالى، مناقشتها فيما أنجزته منذ ٢٠١٨.

وبحسب المصادر يخشى وزراء الحكومة الدخول فى حوارات صحفية أو تصريحات تليفزيونية ويكتفون بالبيانات الصحفية التى تخرج من المراكز الإعلامية للوزارات، ويعمل الوزراء حالياً على مراجعة برنامجهم الخاص منذ 2018 استعدادًا للذهاب لمجلس النواب للرد على أى استفسارات، وكذلك مراجعة الموقف التنفيذى للمشروعات ومعرفة أسباب تأخرها، ويواجه عدد من الوزراء حالة من الهجوم فى الوقت الحالى بسبب تأخر إنجاز بعض المشروعات المسندة إليهم.

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