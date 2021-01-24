تأهل قرية عامر و سليم الحي إلى نهائي دوري مراكز الشباب بالسويس

الأحد 24/يناير/2021 - 02:44 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
تأهل فريق مركز شباب قرية عامر لأول مرة في تاريخة، إلى نهائي النسخة الثامنة، من بطولة دوري مراكز الشباب، لكرة القدم، بمحافظة السويس، عقب فوزه، على فريق مركز شباب السلام، بركلات الترجيح، اليوم الأحد، في مباراة الدور قبل النهائي، والتي أقيمت على ملعب مركز شباب المدينة بالاربعين.

كما تأهل مركز شباب سليم الحى على حساب مركز شباب الرائد بعد تحقيق فوز غالي بنتيجة 2/3، في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب مركز شباب السلام.

بذلك، يلعب فريق قرية عامر، مع نظيره، فريق مركز شباب سليم الحي، في المباراة النهائية، لتحديد بطل محافظة السويس، يوم الثلاثاء 9 فبراير المقبل، الساعة 12 ظهرا على ملعب مركز شباب المدينة.

كما سيلعب مركز شباب السلام مع الرائد في لقاء تحديد المركز الثالث، والرابع، على ملعب مركز شباب المثلث ، الاحد 7 فبراير المقبل.

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