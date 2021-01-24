خطة إسقاط سامح عاشور لرجائى عطية تبدأ من النوادى النهرية





على الرغم من عدم طرح أسماء نقابية معروفة فى انتخابات «فرعيات» نقابة المحامين المقرر انعقادها فى السابع من فبراير المقبل، إلا أن تلك الانتخابات يقودها شخصيات نقابية معروفة بمجلس النقابة العامة، بما يضمن لها تكتلات تصويتية يكون لها دور كبير ومؤثر فى انتخابات المحامين القادمة.





وأكدت مصادر بنقابة المحامين أن التربيطات السرية بدأت منذ الإعلان عن إجراء انتخابات «الفرعيات»، خاصة من خلال الشخصيات النقابية البارزة التى لديها تكتلات تصويتية كبيرة مثل عبد الحفيظ الروبى، عضو مجلس النقابة، ومحمود الداخلى، وسامح عاشور، النقيب السابق، لافتة إلى أن معظم المرشحين فى «الفرعيات» يعملون من خلال إحدى التكتلات بشكل غير معلن.





وكشفت المصادر أن الكيانات الشبابية المرشحة داخل نقابة المحامين يتم تحريكها من خلال «قعدات» على المقاهى وجلسات محدودة داخل نوادى المحامين أو مكاتب القيادات النقابية الكبيرة، بسبب ظروف فيروس كورونا.





وأضافت أن التربيطات الانتخابية المعلنة ليست هى المحرك الأساسى للعملية الانتخابية وإنما تظل التربيطات السرية هى التى تقود اللعبة.





وأوضحت أن هناك تصميماً من قبل النقيب رجائى عطية، على إتمام انتخابات «الفرعيات» رغم ما يتم ترديده عن تأجيلها، ومن المرجح أن تتم بالفعل مع مراعاة الإجراءات الوقائية وذلك بمقرات المحامين بعيدا عن المحاكم.





وشددت على أن انتخابات الفرعيات حاسمة بالنسبة للمجلس الحالى، ولذلك تسعى القيادات النقابية على عمل تربيطات مع الكيانات الشبابية لضمان تكتل لهم داخل «الفرعيات».





وقال مصدر بالنقابة العامة، إن النقيب لا يمتلك أى تكتلات تصويتية فى انتخابات «الفرعيات»، والتى يتحكم فيها قيادات مثل محمود الداخلى الذى يتمتع بكتلة تصويتية كبيرة خاصة فى الجيزة، وأيضاً عبد الحفيظ الروبى، وتعتبر نقابة الجيزة من أكثر النقابات الفرعية التى تشهد صراعات كبيرة خلال الانتخابات هى ونقابة القاهرة.





وأضاف أن هناك وجوهاً جديدة من الشباب فى انتخابات «الفرعيات»، بالإضافة إلى الأوجه القديمة مثل حسن أبو عيسى.



