التفاصيل الكاملة لمؤتمر "أفلمها أونلاين السينمائي" (صور)

الأحد 24/يناير/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
يارا أحمد تصوير عبير أحمد
 

انتهي منذ قليل المؤتمر الصحفي لمهرجان "أفلمها الاونلاين السينمائي" وذلك  بحضور كل من رئيس المهرجان الفنانة سماح أنور، وأعضاء لجنة التحكيم الفنانة درة، والكاتب عبد الرحيم كمال، والمخرج أحمد عاطف ومدير التصوير كمال عبد العزيز وغادرت المؤتمر بعد انتهاء كلمتها.


ومن المقرر انطلاق فعاليات الدورة الأولى للمهرجان، في الفترة من 28 يناير حتى 4 من فبراير المقبل لجميع الأعمار في مصر وأنحاء العالم، تحت شعار "سينما المرأة"، ويسعى لتبادل الخبرات للنجوم المحترفين في جميع مجالات السينما من ممثلين ومخرجين وكُتاب سيناريو ومديري التصوير، من خلال إقامة العروض والفعاليات والندوات والورش أون لاين، لدعم الشباب والفنون الدرامية السينمائية التي تمثل حافزًا كبيرًا لشباب الهواة في المشاركة بالمهرجان على مستوى العالم.

ومن المقرر أن يتم تكريم الفنان محمود حميدة، والفنانة يسرا، في افتتاح الدورة الأولى، باعتبارهما من أبرز الفنانين المساندين للسينما المستقلة.

التفاصيل الكاملة لمؤتمر "أفلمها أونلاين السينمائي" (صور)
التفاصيل الكاملة لمؤتمر "أفلمها أونلاين السينمائي" (صور)
التفاصيل الكاملة لمؤتمر "أفلمها أونلاين السينمائي" (صور)
التفاصيل الكاملة لمؤتمر "أفلمها أونلاين السينمائي" (صور)
التفاصيل الكاملة لمؤتمر "أفلمها أونلاين السينمائي" (صور)
التفاصيل الكاملة لمؤتمر "أفلمها أونلاين السينمائي" (صور)
التفاصيل الكاملة لمؤتمر "أفلمها أونلاين السينمائي" (صور)
التفاصيل الكاملة لمؤتمر "أفلمها أونلاين السينمائي" (صور)
التفاصيل الكاملة لمؤتمر "أفلمها أونلاين السينمائي" (صور)
التفاصيل الكاملة لمؤتمر "أفلمها أونلاين السينمائي" (صور)

أخبار تهمك

مهدي سليمان: أحترم بيراميدز وليس كل ما أكتبه يخص مجالي الكروي

منذ أقل من ساعة

فايلر يفجرها: تعبت في الأهلي ولست نادما على الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

التشكيل المتوقع لقمة النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين‏

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يحمل برشلونة رحيل سواريز

منذ ساعتين و 22 دقيقة

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ يومين

موسيماني يجهز مفاجأة أمام بيراميدز

منذ 41 دقيقة

أوناجم يضع شرطا مثيرا للرحيل عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ حوالي 18 ساعة

أول قرار من الزمالك على عقوبة مصطفي محمد

منذ ساعة

الخطيب يشترط موافقة موسيماني لإضافة عنصر جديد إلى جهاز الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

موسيماني يجهز مفاجأة أمام بيراميدز

01:59 م

أول قرار من الزمالك على عقوبة مصطفي محمد

01:39 م

أوناجم يضع شرطا مثيرا للرحيل عن الزمالك

12:58 م

الخطيب يشترط موافقة موسيماني لإضافة عنصر جديد إلى جهاز الأهلي

01:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»