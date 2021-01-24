إصلاح عطل في تنك الأكسجين بمستشفي أبو كبير المركزي في الشرقية

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تمكن اليوم فريق فني من إصلاح عطل في كمبروسر تنك الأكسجين بمستشفي أبو كبير المركزي في الشرقية بعد تعرضه لعزل مفاجئ استمر لفترة قصيرة.



وأوضح مصدر طبي أن العاملين بالمستشفي فوجئوا بحدوث عطل في كمبروسر تنك الأكسجين في المستشفى فيما تم التعامل مع الموقف سريعا. مضيفا أن هيئة الإسعاف دفعت ب 7 سيارات إلى المستشفى تحسبا لتطلب الأمر نقل أي حالات، مضيفا أن العطل لم يؤثر على العمل حيث تم إصلاحه سريعا.موكدا أن العمل يجري بصورة منتظمة.

