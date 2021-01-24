وزيرة الصحة: مصر أول دولة أفريقية تستخدم لقاحا ضد فيروس كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان، أن مصر أول دولة في قارة أفريقيا حصلت على اللقاحات وتبدأ حملة لاستخدام اللقاح ضد فيروس كورونا.





وأضافت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن اللقاح موجود لدينا منذ فترة، وخلال أيام سيتم تسلم مزيد من الشحنات، منوهة بأن المواطن أعلى من سن 65 يمكنه التوجه لأقرب مستشفيات لتسجيله حال عدم قدرته على التسجيل من خلال السيستم المعلن، وبمجرد فتح تطعيم كبار السن، سيتم الإعلان خلال أسابيع قليلة عن تلقي اللقاحات لهم، مشددة على أنه جميع كبار السن الذين سيقومون بالتسجيل سيحصلون على اللقاحات.



