رئيس البرلمان العربي: توفير لقاح كورونا للاجئين بالأردن دليل على المحبة



وتابع "العسومي"، خلال تغريدة له عبر حسابة الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا:" الذي يعبر عن ما تحمله المملكة الأردنية الهاشمية من محبة وتقدير لكل المقيمين على أراضيها".

قال رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، إننا نثمن الجهود المقدرة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية في توفير لقاح فيروس كورونا بالمجان للاجئين على أراضيها.