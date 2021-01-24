بعد نجاح"خليك فولاذي" لتامر حسني.. رامي سمير يكشف كواليسها

الأحد 24/يناير/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
نور طلعت

طرح نجم الجيل تامر حسني،ببداية العام الجاري كليب أغنية"خليك فولاذي" والذي حقق نجاحًا ساحقًا فور عرضه ونسب مشاهدة عالية عبر"يوتيوب" تتجاوز 7 ملايين.

وكشف موزع الأغنية رامي سمير،ل"الفجر الفني" عن كواليس الأغنية وتعاونه الأول الذي جمعه بنجم الجيل،قائلًا،:" سعيد جدًا بالتعاون مع النجم تامر حسني، لأنه فنان شاطر وإنسان خلوق وذوق حيث تعتبر أغنية"خليك فولاذي" التعاون الأول الذي يجمعني به".

وأضاف رامي،:" انتهينا من كافة تفاصيل أغنية"خليك فولاذي" منذ 8 أشهر بينما قمنا بتصويرها كفيديو كليب يوم 9 ديسمبر الماضي بمدينة الإنتاج الإعلامي".

وعن تعاونه مع حسني، في ألبومه المقبل استكمل حديثه،:"بالفعل نعمل على الألبوم الجديد حاليًا حيث أتعاون معه في أغنيتين ضمن أغاني الألبوم".

جدير بالذكر أن أغنية"خليك فولاذي" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع رامي سمير، ميكس خالد سند، وماستر أمير محروس.

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