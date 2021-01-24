وزيرة الصحة: حماية الأطقم الطبية من أولويات الدولة المصرية ضمن استراتيجية مواجهة كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان، أن مصر من الدول التي شاركت في الأبحاث الإكلينيكية للقاحات كورونا، وشرفت أن تكون أحد من تم تجربة اللقاح عليها، مشيرة إلى أن هذا اللقاح الذي تم بدء تطعيم الفرق الطبية به تم تسجيله بهيئة الدواء المصرية، وهناك 3 لقاحات أخرى سيتم تسجيلهم خلال أيام.





وأضافت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن حماية الاطقم الطبية من أولويات الدولة المصرية ضمن استراتيجية مواجهة كورونا، لافتا إلى أن الرئيس أعلن منذ الأمس عن بدء تطعيم الاطقم الطبية، منوهًا بأن الأولية للأطقم الطبية خط الدفاع الأولى الذين يتعاملوا مع مرضى كورونا سواء في المستشفيات الحكومية أو التابعة للقوات المسلحة والشرطة، وسيتم تطعيمهم اعتبارًا من الغد، يليهم الأطقم الطبية التي تتعامل مع جميع المرضى العاديين، يليهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية، ثم جميع فئات الشعب.



