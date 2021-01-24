"جنايات المنيا" تنظر قضية محامين مغاغة غدا.. والنقيب العام ينيب "الكسار" في الحضور

الأحد 24/يناير/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
آيات عامر _ اسماء قورة
تنظر محكمة جنايات المنيا، غدا الإثنين، القضية المعروفة إعلاميا بمحامين مطاي، والمتهم فيها 20 محامي بإهانة القضاء.

وأكد محمد الكسار عضو مجلس النقابة، علي أن نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، أنابه لحضور الجلسة، المقرر تأجيلها بسبب انتخابات النقابات الفرعية التي تجرى في 7 و8 فبراير المقبل، ومن بين المتهمين مرشحون لمقاعد مجلس النقابة الفرعية بالمنيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مغاغة محامين جنايات المنيا

أخبار تهمك

الخطيب يشترط موافقة موسيماني لإضافة عنصر جديد إلى جهاز الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ حوالي 18 ساعة

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

التشكيل المتوقع لقمة النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين‏

منذ حوالي 4 ساعات

مهدي سليمان: أحترم بيراميدز وليس كل ما أكتبه يخص مجالي الكروي

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يفجرها: تعبت في الأهلي ولست نادما على الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يحمل برشلونة رحيل سواريز

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

أول قرار من الزمالك على عقوبة مصطفي محمد

منذ ساعة

أوناجم يضع شرطا مثيرا للرحيل عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يجهز مفاجأة أمام بيراميدز

منذ 39 دقيقة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

موسيماني يجهز مفاجأة أمام بيراميدز

01:59 م

أول قرار من الزمالك على عقوبة مصطفي محمد

01:39 م

أوناجم يضع شرطا مثيرا للرحيل عن الزمالك

12:58 م

الخطيب يشترط موافقة موسيماني لإضافة عنصر جديد إلى جهاز الأهلي

01:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»