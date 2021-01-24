السودان: لن نسمح بملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم

كشفت وزارة الري السودانية، عن أن الدولة بدأت منذ وقت مبكر تحركا دبلوماسيا "لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من الوعيد الإثيوبي وتهديده لحياة نصف سكان السودان على النيل الأزرق".



