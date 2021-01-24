الصحة الجزائرية: رصدنا 20 مليار دينار لاقتناء لقاح كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
وكالات


قال إلياس رحال، مدير عام المصالح الصحية بوزارة الصحة الجزائرية، إن بلاده وفرت مبلغ ماليا كبير لاقتناء اللقاح.


وبحسب صحيفة النهار الجزائرية فقد أكد رحال توفير 20 مليار دينار وهو ما يوازي قرابة 152 مليون دولار، وذلك لإقتناء اللقاح، مشيرا إلى إمكانية أن يزيد المبلغ مستقبلا.


وأكد رحال تشديد الرئيس الجزائري على ضرورة شراء اللقاح وتوفير المبالغ اللازمة لذلك مهما بلغت قيمتها.


وأكد رحال أن اللجنة العليا لمكافحة كورونا قامت بدراسة مختلف اللقاحات، واختارت ما يتناسب منها مع الوضعية الجزائرية، وهو اللقاح الروسي والصيني وأسترازنيكا، موضحا أن الجزائر جاهزة لعملية التلقيح، وأنه لم يتم تحديد تاريخ نهائي لوصول اللقاح المضاد لكورونا إلى البلاد، حيث سبق وأن حددت تاريخ وصول اللقاحات نهاية الشهر الجاري. 


يشار إلى أن الناطق باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد في الجزائر، جمال فورار، قد أكد الاثنين الماضي، أن بلاده ستستلم في الشهر الجاري، الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، وقدرها 500 ألف جرعة، وذلك بناء على صفقة عقدتها الجزائر في 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مع مختبر روسي للحصول على اللقاح المضاد لكورونا.


وأعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية، في الـ10 من الشهر الجاري، عن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، تحضيرا لإطلاق عملية التلقيح في البلاد.

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