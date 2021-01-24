معاينة حريق عقار سكني بالسلام
الأحد 24/يناير/2021 - 02:10 م
داليا عادل
أمرت نيابة السلام الأول الجزئية، اليوم الأحد انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل عقار سكني وإرسال تقرير لمعرفة أسباب الحريق وحصر التلفيات والخسائر الملحقة به وللوقف على ملابسات الحادث.
وتبين من المعاينة أن العقار مكون من 4 أدوار وأن نشب الحريق داخل العقار وامتدد إلى باقي الطوابق، ولم يوجد أي خسائر بشرية.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة السلام، وتم الدفع ب 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
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