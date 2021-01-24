معاينة حريق عقار سكني بالسلام

أمرت نيابة السلام الأول الجزئية، اليوم الأحد انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل عقار سكني وإرسال تقرير لمعرفة أسباب الحريق وحصر التلفيات والخسائر الملحقة به وللوقف على ملابسات الحادث.





وتبين من المعاينة أن العقار مكون من 4 أدوار وأن نشب الحريق داخل العقار وامتدد إلى باقي الطوابق، ولم يوجد أي خسائر بشرية.



