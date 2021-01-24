عمرو عرفة يكشف تفاصيل صورته مع الراحل علاء ولي الدين

الأحد 24/يناير/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
نشر عمرو عرفة صورة تجمع بينه وبين الفنان الراحل علاء ولي الدين، وعلق عليها قائلا:" كنّا في الخطاطبه زي اليومين دول وكان موسم اليوسفي وكان علاء ينده علي الفلاحين ويحطوا قفص اليوسفندي قدامه ويطلب قفص تاني عشان عارف ان القفص هيخلص قبل ما يجيبوا تاني".


وتابع "عرفة" خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا:" الله يرحمك يا علاء أيدٍ مطوية، طارق ابني نسخه مني وانا صغير".

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