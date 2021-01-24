عمرو عرفة يكشف تفاصيل صورته مع الراحل علاء ولي الدين







وتابع "عرفة" خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا:" الله يرحمك يا علاء أيدٍ مطوية، طارق ابني نسخه مني وانا صغير".

نشر عمرو عرفة صورة تجمع بينه وبين الفنان الراحل علاء ولي الدين، وعلق عليها قائلا:" كنّا في الخطاطبه زي اليومين دول وكان موسم اليوسفي وكان علاء ينده علي الفلاحين ويحطوا قفص اليوسفندي قدامه ويطلب قفص تاني عشان عارف ان القفص هيخلص قبل ما يجيبوا تاني".