الأوقاف تنظم ندوة بعنوان إعلاء قيمة الوطن

الأحد 24/يناير/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
قالت وزارة الأوقاف، إنه في إطـار التـعـاون والتـنسيق المـستمر بين وزارة الأوقاف المـصـرية والـهـيئة الوطنيـة للإعلام في ملـف تجـديـد الخطـاب الديـني، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصري، تنقل قناة النيل الثـقـافية في بث مباشر، الثلاثاء ندوة للرأي، بعنوان "إعلاء قيمة الوطن، وشرف التضحية من أجله".

ويشارك فيها كل من الدكتورة نيفين حسن مختار (الواعظة بوزارة الأوقاف) والدكتورة راوية عبد المنعم محمد (الواعظة بوزارة الأوقاف).

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