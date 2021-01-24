الكنيسة تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الشرطة
الأحد 24/يناير/2021 - 01:58 م
ماريان ناجى
تقدمت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ورجال الشرطة البواسل بخالص التهنئة القلبية بمناسبة احتفالات عيد الشرطة التاسع والستين.
وأضاف بيان الكنيسة: فقد كان هذا اليوم ومازال فخرًا واعتزازًا للشعب المصري العظيم لما يحمله من رموز التضحية والبذل اللذين يقدمهما هؤلاء الرجال مع قواتنا المسلحة الباسلة، ولا يبخلون بأرواحهم الزكية فداءً للوطن.
واختتم: ونحن إذ نثمن تضحياتهم هذه، نصلي إلى الله ليحفظهم، ويحمي بلدنا مصر ومنطقتنا العربية، وينعم عليها بالأمن والاستقرار.
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