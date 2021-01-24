نصائح وإرشادات لتعزيز الحالة النفسية خلال جائحة كورونا
الأحد 24/يناير/2021 - 01:44 م
لكل شخص يعاني من حالة نفسية سيئة وخاصة خلال فترة جائحة كورونا، بسبب حالات الإصابات والوفاة والإغلاق والجلوس في المنزل لفترات طويلة، حرصت وزارة الصحة والسكان، على توفير 6 نصائح مهمة لتعزيز الصحة النفسية للمواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا، وهم كالتالي:
1- الاستيقاظ والنوم في نفس الأوقات يوميا.
2- تخصيص وقت للأشياء التي تحبها.
3- الحفاظ على النظافة الشخصية.
4- ممارسة الرياضة بانتظام .
5- تخصيص وقت للراحة.
6- تناول وجبات صحية في أوقات منتظمة.