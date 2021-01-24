نصائح وإرشادات لتعزيز الحالة النفسية خلال جائحة كورونا

لكل شخص يعاني من حالة نفسية سيئة وخاصة خلال فترة جائحة كورونا، بسبب حالات الإصابات والوفاة والإغلاق والجلوس في المنزل لفترات طويلة، حرصت وزارة الصحة والسكان، على توفير 6 نصائح مهمة لتعزيز الصحة النفسية للمواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا، وهم كالتالي:





1- الاستيقاظ والنوم في نفس الأوقات يوميا.

2- تخصيص وقت للأشياء التي تحبها.

3- الحفاظ على النظافة الشخصية.

4- ممارسة الرياضة بانتظام .

5- تخصيص وقت للراحة.

6- تناول وجبات صحية في أوقات منتظمة.