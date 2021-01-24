مهدي سليمان: أحترم بيراميدز وليس كل ما أكتبه يخص مجالي الكروي

الأحد 24/يناير/2021 - 01:50 م
المهدي سليمان
المهدي سليمان
علي نبوي

أوضح مهدي سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بأن كل ما يكتبه الحارس عبر حسابه على موقع التواصل تويتر ليس له علاقه بالنادي السماوي.

وغرد المهدي سليمان عبر حسابه الشخصي بتويتر :"توضيح مهم:هذه الصفحة هي صفحة شخصية لي وكل ما هو يكتب أو يعلن هنا ليس له صله بمجالى الكروى او بالأخص نادي بيراميدز ".

وأضاف :"وهو مكان عملي والذي احترمة و اقدرة لابعد مدى..حتى لا يختلط الأمر على البعض في ذلك فلكل شخص حياته الشخصية و الأسرية والتزامات أخرى غير كرة القدم. (وجب التوضيح فى هذا)".

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رياضة بيراميدز المهدي سليمان اخبار بيراميدز

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