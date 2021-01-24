سماح أنور تكشف السبب الرئيسي لإقامة مهرجان "أفلمها أون لاين السينمائي"





أكدت الفنانة سماح انور، أنها درست في أمريكا وأنها كان لديها حلم الافلام المستقلة ودعمها في مهرجان.





واضافت خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا أن السبب الرئيسي والملهم لإقامة المهرجان اطفال مستشفي السرطان "57357".





ومن المقرر انطلاق فعاليات الدورة الأولى للمهرجان، في الفترة من 28 يناير حتى 4 من فبراير المقبل لجميع الأعمار في مصر وأنحاء العالم، تحت شعار "سينما المرأة"، ويسعى لتبادل الخبرات للنجوم المحترفين في جميع مجالات السينما من ممثلين ومخرجين وكُتاب سيناريو ومديري التصوير، من خلال إقامة العروض والفعاليات والندوات والورش أون لاين، لدعم الشباب والفنون الدرامية السينمائية التي تمثل حافزًا كبيرًا لشباب الهواة في المشاركة بالمهرجان على مستوى العالم.



