سماح أنور تكشف السبب الرئيسي لإقامة مهرجان "أفلمها أون لاين السينمائي"

الأحد 24/يناير/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
يارا أحمد

أكدت الفنانة سماح انور، أنها درست في أمريكا وأنها كان لديها حلم الافلام المستقلة ودعمها في مهرجان.

واضافت خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا أن السبب الرئيسي والملهم لإقامة المهرجان اطفال مستشفي السرطان "57357".

ومن المقرر انطلاق فعاليات الدورة الأولى للمهرجان، في الفترة من 28 يناير حتى 4 من فبراير المقبل لجميع الأعمار في مصر وأنحاء العالم، تحت شعار "سينما المرأة"، ويسعى لتبادل الخبرات للنجوم المحترفين في جميع مجالات السينما من ممثلين ومخرجين وكُتاب سيناريو ومديري التصوير، من خلال إقامة العروض والفعاليات والندوات والورش أون لاين، لدعم الشباب والفنون الدرامية السينمائية التي تمثل حافزًا كبيرًا لشباب الهواة في المشاركة بالمهرجان على مستوى العالم.

ومن المقرر أن يتم تكريم الفنان محمود حميدة، والفنانة يسرا، في افتتاح الدورة الأولى، باعتبارهما من أبرز الفنانين المساندين للسينما المستقلة.

أخبار تهمك

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

أول قرار من الزمالك على عقوبة مصطفي محمد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعة و 7 دقيقة

كومان يحمل برشلونة رحيل سواريز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 16 ساعة

ملامح قائمة الأهلي النهائية في كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

التشكيل المتوقع لقمة النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين‏

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يفجرها: تعبت في الأهلي ولست نادما على الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

أوناجم يضع شرطا مثيرا للرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ حوالي 18 ساعة

الخطيب يشترط موافقة موسيماني لإضافة عنصر جديد إلى جهاز الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ يومين

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

أوناجم يضع شرطا مثيرا للرحيل عن الزمالك

12:58 م

أول قرار من الزمالك على عقوبة مصطفي محمد

01:39 م

الخطيب يشترط موافقة موسيماني لإضافة عنصر جديد إلى جهاز الأهلي

01:16 م

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

12:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»