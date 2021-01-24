قدموا تضحيات يخلدها التاريخ.. رئيس النيابة الإدارية يهنئ السيسي والمصريين بعيد الشرطة

الأحد 24/يناير/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
هنأ المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بالأصالة عن نفسه وجموع المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية ورجال الشرطة البواسل وشعب مصر العظيم بمناسبة عيد الشرطة المصرية.

صرح بذلك مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، قائلا:" أن هذا اليوم الذي سجل فيه رجال الشرطة البواسل ملحمة خالدة واجهوا بها جنود المحتل بعد رفضهم بكل إباء وشمم الاستسلام لعدو يفوقهم عددا وعتادا، ليكتبوا بدمائهم الطاهرة معاني البطولة والوطنية والفداء، ولتبقى سيرتهم العطرة شاهدًا على عظمة هذا الشعب وبطولة رجاله وما قاموا ويقومون به من تضحيات وبطولات سيخلدها التاريخ بأحرف من نور، من أجل الحفاظ على أمن الوطن وحمايته وسلامة شعبه.

كما أكد المستشار عصام المنشاوي، على أن هذا اليوم هو فرصة لنا جميعا لنتذكر شهدائنا من أبطال الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء وطنهم وشعبهم والذين رحلوا عنا بأجسادهم ولكن ظلت وستظل بطولاتهم نبراسا نسير على دربه لنتعلم منه ونعلم أبنائنا وبناتنا معاني الوطنية والإخلاص. 

وأضاف، أن كافة مؤسسات الدولة ومن خلفها شعب مصر الأبي يقفون بجوار شرطة بلادهم في أداء رسالتهم السامية في مواجهة قوى الظلام والشر، لتظل مصر آمنه كما كانت عبر تاريخها العظيم. 

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عيد الشرطة رئيس النيابة الادارية السيسي

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