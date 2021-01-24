اجتماع محافظ الدقهلية مع نواب البرلمان والشعب

قدم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية التهنئة لنواب البرلمان الجدد ونواب الشيوخ لتمثيلهم محافظة الدقهلية العريقة في البرلمان والشيوخ فالدقهلية تتميز بمواطنيها وتتمتع بمميزات تاريخية وجغرافية ومقدراتها الاقتصادية والتنموية في جميع المجالات





جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية الاول للسادة نواب البرلمان الجدد والسادة اعضاء مجلس الشيوخ وذلك بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد.





وقال "مختار"، أن محافظة الدقهلية بكامل أجهزتها تتطلع الى التعاون الوثيق والمستمر والمثمر مع جميع السادة نواب البرلمان ونواب مجلس الشيوخ لتحقيق تطلعات واحتياجات ومطالب مواطني الدقهلية في كافة مجالات الخدمات والمرافق والخدمات الاجتماعية.





وأشار الي ان المواطن الدقهلاوى دائما يتطلع الى المزيد من الخدمة وان ذلك يتطلب تضافر جهود الجميع تنفيذيين ونواب من اجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لنحقق معا اهداف الدولة والحكومة المصرية واستراتيجيات التنمية الشاملة وإنجاز المشروعات في جميع المجالات التي تستهدف المواطنين والتي يضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رأس الأولويات وبمتابعة علمية وتنفيذية جادة للحكومة المصرية وجميع الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء..





واستعرض محافظ الدقهلية خلال لقائه مع نواب البرلمان كشف حساب عن ما تحقق من إنجازات في المجالات المختلفة خلال عام منذ نوفمبر 2019 وحتى نهاية 2020 مشيرا الى انه تم انفاق ما يزيد على 2 مليار جنيه على كافة المجالات الخدمة في مقدمتها مشروعات الخطة الاستثمارية وقطاعات النظافة والبيئة وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين.





وفى ذات اللقاء استعرض محافظ الدقهلية المخصصات المالية للخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 20212022 لمراكز ومدن واحياء محافظة الدقهلية، وأشاد محافظ الدقهلية بالمشاركة المجتمعية لأبناء الدقهلية مشيرا انها تجاوزت العام الماضي 33 مليون جنيه في كافة المجالات الخدمية لاهل المحافظة..





واكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان هناك تعليمات واضحه لجميع رؤساء وأعضاء الجهاز التنفيذي في جميع قطاعات المرافق والخدمات ورؤساء الوحدات المحلية وذلك للتعاون التام مع جميع النواب سواء فى البرلمان او مجلس الشيوخ بهدف صالح مواطني الدقهلية وفقا للقانون وطبقا للإمكانيات المتاحة ووفقا للأولويات وبمنتهى الشفافية والوضوح خاصة تلك التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.



