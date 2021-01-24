درة: ياريت الناس تحول حياتها حياة للإيجابية بدل التنمر علي الفنانين

الأحد 24/يناير/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
 

وجهت الفنانة درة، الشكر للفنانة سماح انور لتوجيه الدعوة لها ودعم مهرجان "افلمها الاونلاين السينمائي".

وقالت خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا: "يشرفني اكون عضوة لجنة التحكيم وهي عندها طاقة إيجابية فظيعة من صوتها وحماسها وديه مش اول مرة كعضوة لجنة تحكيم شاركت في مهرجانات كبيرة زي القاهرة والجونة والأقصر بستفيد جدا  وخاصة اني بحب الافلام القصيرة وبيدي فرصة لصناع الافلام المستقلة أنها تتشاف فرصة أننا نشوفها ونلاقي دعم الافلام متنوعة ومن بلاد مختلفة".

واضافت قائلة: "الاونلاين فترة بنعيشها انسب طريقة أننا نشوف بيها الافلام يشرفني اكون مع أستاذة كبار جدا وعايزة احيي اللي عملوا افلام دلوقتي".

وأنها حديثها قائلة: "السوشيال ميديا فيها جانب إيجابي وفيها جانب سلبي اللي قاعد بيعمل جانب إيجابي لو عندك حلم حاول حققه مش تقعد تنتقد الفنانين وتتنمر عليهم بتضيع وقتك حاولوا حققوا أحلامكم".


ومن المقرر انطلاق فعاليات الدورة الأولى للمهرجان، في الفترة من 28 يناير حتى 4 من فبراير المقبل لجميع الأعمار في مصر وأنحاء العالم، تحت شعار "سينما المرأة"، ويسعى لتبادل الخبرات للنجوم المحترفين في جميع مجالات السينما من ممثلين ومخرجين وكُتاب سيناريو ومديري التصوير، من خلال إقامة العروض والفعاليات والندوات والورش أون لاين، لدعم الشباب والفنون الدرامية السينمائية التي تمثل حافزًا كبيرًا لشباب الهواة في المشاركة بالمهرجان على مستوى العالم.

ومن المقرر أن يتم تكريم الفنان محمود حميدة، والفنانة يسرا، في افتتاح الدورة الأولى، باعتبارهما من أبرز الفنانين المساندين للسينما المستقلة.

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