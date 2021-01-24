تفاصيل ضبط 1603 مخالفة مرورية متنوعة في كفر الشيخ

الأحد 24/يناير/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير ادارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًًا لتوجيهات اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1603مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز (كفرالشيخ – سيدى سالم – الحامول – بلطيم – دسوق) حيث تم ضبط 21مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 11 مخالفة دراجة نارية، و72 مخالفة انتظار خاطئ، و56 مخالفة سير بدون تراخيص 35 بدون رخص قيادة و21 بدون رخص تسيير، و1322 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه محافظ كفرالشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

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