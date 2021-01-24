الخطيب يشترط موافقة موسيماني لإضافة عنصر جديد إلى جهاز الأهلي

استقرت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح على ضم عنصر مصري جديد للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة القادمة.





وأكد مصدر بالنادي، أن محمود الخطيب رئيس النادي لا يمانع بأن يتم تدعيم الجهاز الفني بعنصر جديد، لكنه اشترط موافقة موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.





وأضاف، أن الأمر سيتم عرضه على موسيماني خلال الأيام القادمة ومن المفترض أن يحسم قراره في هذا الشأن قبل العودة من رحلة مونديال الأندية والمقرر إقامته في قطر مطلع فبراير القادم.





وأوضح المصدر، أن اللجنة رشحت عدة أسماء لتدعيم جهاز الكرة ولعبوا للفريق من قبل، أبرزهم علاء ميهوب وهو الأقرب حال موافقة موسيماني على ضمه.





وييستعد الأهلي لمواجهة لبيراميدز والمقرر لها بعد غد الثلاثاء في المباراة التي ستقام بينهما على ملعب الدفاع الجوي، في إطار الجولة العاشرة من مسابقة الدوري العام.



