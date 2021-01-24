ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات
الأحد 24/يناير/2021 - 01:15 م
نيفين سمير
أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، حيث ارتفع مؤشرها العام 0.48%، وصعد السوق الأول بوتيرة أكبر بنحو 0.61%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.13% و0.45% على الترتيب ، وارتفعت سيولة البورصة الكويتية اليوم بنحو 36.3% لتصل إلى 42.46 مليون دينار مقابل 31.16 مليون دينار يوم الخميس الماضي، كما زادت أحجام التداول بنسبة 7.9% لتصل إلى 256.79 مليون سهم مقابل 238.02 مليون سهم بالجلسة الماضية.
وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة الرعاية الصحية بنمو نسبته 1.03%، بينما تراجع 7 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بانخفاض قدره 2.07%.
وجاء سهم "بورتلاند" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 10.54%، فيما تصدر سهم "مراكز" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 5.88% ، بينما جاء سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة الكويتية بقيمة 4.37 مليون دينار مُرتفعاً بنسبة 0.28%، تلاه سهم "الكويت الوطني" بقيمة 4.23 مليون دينار مُرتفعاً بنحو 0.58%، بينما تصدر سهم "أرزان" نشاط الكميات بتداول 19.15 مليون سهم مُرتفعاً 3%.
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