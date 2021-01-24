ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، حيث ارتفع مؤشرها العام 0.48%، وصعد السوق الأول بوتيرة أكبر بنحو 0.61%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.13% و0.45% على الترتيب ،

وارتفعت سيولة البورصة الكويتية اليوم بنحو 36.3% لتصل إلى 42.46 مليون دينار مقابل 31.16 مليون دينار يوم الخميس الماضي، كما زادت أحجام التداول بنسبة 7.9% لتصل إلى 256.79 مليون سهم مقابل 238.02 مليون سهم بالجلسة الماضية.