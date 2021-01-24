السعودية ريم عبد الله تثير غضب الرجال.. لهذا السبب

الأحد 24/يناير/2021 - 01:19 م
بوابة الفجر
لمياء علي


أثارت الممثلة السعودية ريم عبدالله غضب متابعيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تفوهت بلفظ "التيس"، والذي شبهت به الرجال.

ونشرت عبدالله تعليقَ متابعة ويبدو وكأنه استفزها وقالت: "الله لا يوفقك يا شيخة، من يوم طلعتي التمثيل وزوجي معجب فيك وكل يوم يتابعك... إن شاء الله ربي يحرق قلبك مثل ما حرقتي قلبي".


وردّت ريم عليها: "بالله يا ناس شوفوا أنا وش ذنبي.. المثل يقول امسكوا تيسكم ما تيجيه... كملوا الباقي".

وبالتأكيد تسبب ردّ عبدالله في غضب من المتابعين ممن أعلنوا اعتراضهم على حديثها واعتبروه إهانة للرجال.

أخبار تهمك

موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعة و 7 دقيقة

ملامح قائمة الأهلي النهائية في كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يشترط موافقة موسيماني لإضافة عنصر جديد إلى جهاز الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ يومين

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ حوالي 17 ساعة

أول قرار من الزمالك على عقوبة مصطفي محمد

منذ أقل من نصف ساعة

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

التشكيل المتوقع لقمة النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين‏

منذ حوالي 3 ساعات

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

أوناجم يضع شرطا مثيرا للرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

كومان يحمل برشلونة رحيل سواريز

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يفجرها: تعبت في الأهلي ولست نادما على الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

أوناجم يضع شرطا مثيرا للرحيل عن الزمالك

12:58 م

أول قرار من الزمالك على عقوبة مصطفي محمد

01:39 م

الخطيب يشترط موافقة موسيماني لإضافة عنصر جديد إلى جهاز الأهلي

01:16 م

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

12:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»