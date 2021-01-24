السعودية ريم عبد الله تثير غضب الرجال.. لهذا السبب

Advertisements





أثارت الممثلة السعودية ريم عبدالله غضب متابعيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تفوهت بلفظ "التيس"، والذي شبهت به الرجال.



ونشرت عبدالله تعليقَ متابعة ويبدو وكأنه استفزها وقالت: "الله لا يوفقك يا شيخة، من يوم طلعتي التمثيل وزوجي معجب فيك وكل يوم يتابعك... إن شاء الله ربي يحرق قلبك مثل ما حرقتي قلبي".





وردّت ريم عليها: "بالله يا ناس شوفوا أنا وش ذنبي.. المثل يقول امسكوا تيسكم ما تيجيه... كملوا الباقي".



وبالتأكيد تسبب ردّ عبدالله في غضب من المتابعين ممن أعلنوا اعتراضهم على حديثها واعتبروه إهانة للرجال.