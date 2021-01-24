مؤشر سوق البحرين يصعد 0.07% بختام جلسة الأحد

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.07% رابحاً 1.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1453.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.8 مليون سهم بقيمة 704.6 ألف دينار بحرينى.





وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.93% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.74%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.55% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.27%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%.