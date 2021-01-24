مؤشر سوق البحرين يصعد 0.07% بختام جلسة الأحد

الأحد 24/يناير/2021 - 01:12 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
أنهي سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.07% رابحاً 1.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1453.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.8 مليون سهم بقيمة 704.6 ألف دينار بحرينى.

 وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.93% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.74%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.55% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.27%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%.
 
فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.30% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.12%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.33%، وهبطت أسهم شركة الإثمار القابضة، زين البحرين، بنك البحرين الوطني، بنسبة 7.89%، 0.87%، 0.49%، على التوالي.

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