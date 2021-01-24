اللجنة العامة بمجلس النواب توافق على تشكيل لجنة القيم

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عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور الوكيلين المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، ومحمد أبو العينين، وكيل ثانِ مجلس النواب، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، وذلك لتشكيل لجنة القيم.



ووافقت اللجنة العامة خلال اجتماعها، على ترشيح 14 نائبًا لعضوية لجنة القيم، والتي يترأسها طبقًا للائحة الداخلية رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار إبراهيم الهنيدي.



وضمت قائمة النواب كل من:



1 - أحمد بدران البعلي (مستقبل وطن)



2 - محمد نجيب نور الدين (مستقبل وطن)



3 - عبدالوهاب خليل (مستقبل وطن)



4 - هشام الشعيني (مستقبل وطن)



5 - إلهامي البارودي (مستقبل وطن)



6 - شعبان لطفي (الشعب الجمهوري)



7 - ايلاريا سمير حارس( الشعب الجمهوري)



8 - عيسي أبوطمر (حماة الوطن)



9 - ألفت علي كامل عبد المجيد (مصر الحديثة)



10 - سوسن حسني حافظ (وفد)



11 - فاطمة سليم (إصلاح وتنمية)



12 - مى كرم جبر (مستقل)



13 - رفعت درويش (المؤتمر)



14 - علي عبد الونيس (مستقل)



ومن المُقرر أن يتم عرض الأسماء على الجلسة العامة للمجلس لأخذ الموافقة عليهم.



وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، الاستماع إلى بيان كل من: وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، وزير الخارجية والطيران المدني محمد منار عنبة، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.



وكان قد ألقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، الأسبوع الماضي، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

