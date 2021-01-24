اللجنة العامة بمجلس النواب توافق على تشكيل لجنة القيم

الأحد 24/يناير/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور الوكيلين المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، ومحمد أبو العينين، وكيل ثانِ مجلس النواب، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، وذلك لتشكيل لجنة القيم.

ووافقت اللجنة العامة خلال اجتماعها، على ترشيح 14 نائبًا لعضوية لجنة القيم، والتي يترأسها طبقًا للائحة الداخلية رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار إبراهيم الهنيدي.

وضمت قائمة النواب كل من:

1 - أحمد بدران البعلي (مستقبل وطن)

2 - محمد نجيب نور الدين (مستقبل وطن)

3 - عبدالوهاب خليل (مستقبل وطن)

4 - هشام الشعيني (مستقبل وطن)

5 - إلهامي البارودي (مستقبل وطن)

6 - شعبان لطفي (الشعب الجمهوري)

7 - ايلاريا سمير حارس( الشعب الجمهوري)

8 - عيسي أبوطمر (حماة الوطن)

9 - ألفت علي كامل عبد المجيد (مصر الحديثة)

10 - سوسن حسني حافظ (وفد)

11 - فاطمة سليم (إصلاح وتنمية)

12 - مى كرم جبر (مستقل)

13 - رفعت درويش (المؤتمر)

14 - علي عبد الونيس (مستقل)

ومن المُقرر أن يتم عرض الأسماء على الجلسة العامة للمجلس لأخذ الموافقة عليهم.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، الاستماع إلى بيان كل من: وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، وزير الخارجية والطيران المدني محمد منار عنبة، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان قد ألقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، الأسبوع الماضي، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لجنة القيم المستشار حنفي الجبالي

أخبار تهمك

فايلر يفجرها: تعبت في الأهلي ولست نادما على الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ يومين

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

التشكيل المتوقع لقمة النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين‏

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يحمل برشلونة رحيل سواريز

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعة و 7 دقيقة

الخطيب يشترط موافقة موسيماني لإضافة عنصر جديد إلى جهاز الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ حوالي 18 ساعة

ملامح قائمة الأهلي النهائية في كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ حوالي 17 ساعة

أول قرار من الزمالك على عقوبة مصطفي محمد

منذ أقل من نصف ساعة

أوناجم يضع شرطا مثيرا للرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

أوناجم يضع شرطا مثيرا للرحيل عن الزمالك

12:58 م

أول قرار من الزمالك على عقوبة مصطفي محمد

01:39 م

الخطيب يشترط موافقة موسيماني لإضافة عنصر جديد إلى جهاز الأهلي

01:16 م

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

12:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»