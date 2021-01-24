استعلم عن معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2021 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومي فقط

الأحد 24/يناير/2021 - 01:08 م
تكافل وكرامة 2021
تكافل وكرامة 2021

استعلم عن معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2021 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومي فقط

معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2021 حرصا من توفير الحياة الكريمة للمواطن محدود الدخل قررت الحكومة المصرية منذ فترة صرف دعم تحت مسمى”معاش تكافل وكرامة” يتم صرفة من خلال وزارة التضامن الإجتماعي لبعض الفئات، وأتاحت لتلك الفئات وهم محدودي الدخل من المطلقات والأرامل والعمال باليوميةالغير قادرين على ظروف الحياة التقديم للحصول على هذا الدعم بشكل شهري ، وبالفعل تقدم الألاف من المواطنين للحصول على تكافل وكرامة، وبعد عملية فحص الأوراق يتم الصرف مباشرةمن قبل التضامن.

استعلم عن معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2021
أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي أنه من يريد الاستعلام عن أسماء المستحقين أو موعد الصرف أو قبوله أو رفضة للإستحقاق للدعم يجب عليه الإستعلام من خلال الرابط الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة توفيرا على المواطنين الجهد والتعب بالذهاب لمكاتب التضامن المتواجدة في كافة المحافظات، وكذلك حرصا على سلامتهم من التجمعات التي تعد بيئة خصبة لإنتشار وباء كورونا المستجد المنتشر في البلاد الأن.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
- الدخول على موقع تكافل وكرامة (اضغط هنا).
- كتابة الرقم القومي للمتقدم او الحاصل على المعاش.
- وأخيرا الضغط على استعلام.

استعلم عن معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2021 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومي فقط

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