تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.71% في ختام التعاملات

الأحد 24/يناير/2021 - 01:09 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي تراجع للجلسة الثانية على التوالي،حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.71% خاسراً 19.67 نقطة ليغلق عند مستوى 2715.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 200.6 مليون سهم محققة ما قيمته 285.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 3241 صفقة لعدد 32 سهماً.


 وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 2.17%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.63%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.91%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 3.11%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.53%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.36%.
 
وقفزت 7 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.56%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.53%، وتراجع 23 سهماً، على رأسها سهم شيميرا اس اند بي الإمارات شريعة المتداول بنسبة 4.57%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 3.67%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 19 مليون ورقة بقيمة 74.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.99%.

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