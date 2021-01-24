تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.71% في ختام التعاملات

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع للجلسة الثانية على التوالي،حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.71% خاسراً 19.67 نقطة ليغلق عند مستوى 2715.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 200.6 مليون سهم محققة ما قيمته 285.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 3241 صفقة لعدد 32 سهماً.









وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 2.17%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.63%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.91%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 3.11%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.53%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.36%.