عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

الأحد 24/يناير/2021 - 01:00 م
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر
أرسلت إدارة الأهلي القائمة النهائية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المشاركة في كأس العالم للاندية والمقرر إقامته في فبراير القادم بقطر.

وحسب مصدر داخل القلعة الحمراء، أن الأهلي قد حسم القائمة النهائية للمونديال عقب الاجتماع الذي دار خلال الساعات الماضية بين لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وموسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، في حضور محمود الخطيب رئيس النادي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

وكشف المصدر عن ال23 لاعبا التي اشتملت عليهم القائمة النهائية للمونديال، وتضم كلا من:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وياسر إبراهيم وأحمند رمضان بيكهام وبدر بانون وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد هاني وعمرو السولية وحمدي فتحي واليو ديانج وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة ومحمود عبد المنعم كهربا وجونيور أجايي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومروان محسن ووالتر بواليا ومحمد شريف.

من جانبه، أعلن الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أنه تقرر اصطحاب جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضمن البعثة الرسمية التي تستعد للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير القادم.

أضاف عبد الحفيظ أن قرار اصطحاب جميع لاعبي الفريق ضمن البعثة الرسمية جاء بعد التعديل الذي طرأ على لائحة «فيفا»، والذي يمنح كل فريق سيتواجد في مونديال الأندية الحق في تعديل قائمته قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة أو أثناء منافسات البطولة نفسها، حال تعرض لاعبيه لأى أمور قهرية تمنحه وقتها أحقية الاستبدال في قائمته.

وييستعد الأهلي لمواجهة لبيراميدز والمقرر لها بعد غد الثلاثاء في المباراة التي ستقام بينهما على ملعب الدفاع الجوي، في إطار الجولة العاشرة من مسابقة الدوري العام.

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