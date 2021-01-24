فى ذكرى 25 يناير.. اللواء عادل العمدة: خطة «الجماعة الإرهابية» اعتمدت على اقتحام الأقسام والسجون وخطف الأطفال وإثارة الشغب أمام السفارات الأجنبية

رغم مرور 10 سنوات على اندلاع ثورة 25 يناير التى وقعت عام 2011، إلا أنه مازالت أوراقها تتكشف حتى الآن حول جرائم جماعة الإخوان الإرهابية فى تلك الفترة ومحاولتهم ركوب الثورة وتصدرهم للمشهد السياسى، بجانب عمليات التخريب والترهيب التى كانت الجماعة الإرهابية مسئولة عنها فى ذلك الوقت بشهادة عدد من المسئولين من بينهم اللواء أركان حرب عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا والذى كان يشغل منصب الحاكم العسكرى لمحافظة الجيزة فى تلك الفترة، بجانب عمله ميدانياً خلال أحداث الثورة مما مكنه من رصد عدد من جرائم الإخوان وعناصرها.





«مخطط الإخوان فى 25 يناير كان إثارة الفتن والشغب لإسقاط مؤسسات الدولة»، بتلك الكلمات وصف اللواء أركان حرب عادل العمدة، تحركات الإخوان فى تلك الفترة من خلال مشاهداته الميدانية على أرض الواقع خلال عدة أحداث كان مشاركاً فيها بالفعل، قائلا: «كان إضعاف مؤسسات الدولة وإنهاك الشرطة المصرية على رأس أولويات جماعة المحظورة من خلال إثارة الفتن والإشاعات ومنها على سبيل المثال إشاعة خطف الأطفال فى قرية أبو النمرس بعد قطع مجموعة من مثيرى الشغب كافة الطرق فى محيط تلك القرية بحجة أن أطفالهم تم خطفهم والتى تبين بعد ذلك أن أحد الأطفال المزعوم خطفهم استغرق فى النوم بقطار المحطة ووصل أسوان وعاد إلى أهله مرة أخرى».





وأضاف «العمدة»: «ظهر فى تلك الفترة عدد من أعمال الشغب بقرية «بهما» بالعياط قام على إثرها مجموعة من مثيرى الشغب بقطع كافة الطرق المحيطة بحجة أن برج محمول يسبب العقم لأهل القرية وكان الهدف من تلك القلاقل هو إنهاك القوات الأمنية لتتحرك لتلك المناطق مما يسبب إنهاكا وإرهاقا للقوات الأمنية التى ظلت تعمل على الأرض طوال ساعات اليوم مع تتابع الأحداث».





وأشار مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا إلى أن مخطط اقتحام أقسام الشرطة فى أحداث يناير كان من تدبير جماعة الإخوان لتهريب عناصرها المسجونين فى تلك الفترة والدليل على ذلك اتصال المعزول «محمد مرسى» بقناة الجزيرة فى ذلك الوقت من داخل محبسه، تلك اللقطة التى تم بثها على الهواء مباشرة، بجانب مجموعة من العناصر الملتحية التى كانت مدججة بالسلاح وتم تصويرها صوت وصورة وهى تطلق الأعيرة النارية تجاه القوات الأمنية فى ذلك الوقت.





وخلال عمل اللواء عادل العمدة الميدانى فى ذلك الوقت بمحيط وزارة الداخلية القديم بالقرب من شارع «الشيخ ريحان» اشتبه بأحد العناصر التى ترتدى جلباباً ،فاستوقفه ووجد معه ما يقرب الـ 75 ألف جنيه، وبسؤاله عن مصدر تلك النقود زعم أنه كان يقصد شراء بعض الأغراض من منطقة وسط البلد على الرغم من إغلاق معظم المحال فى تلك الفترة خوفاً من أعمال الشغب، وتبين بعد ذلك أنه أحد العناصر الإجرامية والإرهابية الخطرة والمسجل بحقه ما يقارب 36 قضية، وكان ينوى تسليم تلك النقود لعدد من العناصر الإرهابية المتواجدة بمحيط منطقة وسط البلد».





وتذكر مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، واقعة صعود شاب للسفارة الإسرائيلية لإسقاط العلم الإسرائيلى، وفور نزوله قام القيادى الإخوانى «صفوت حجازى» باصطحابه فى سيارته الخاصة وانطلق مسرعاً.





أما عن أدوار نساء الجماعة فى تلك الفترة، فيروى اللواء عادل العمدة محاولات نساء المحظورة لإثارة القلائل والشغب فى أحداث السفارة السعودية والإسرائيلية، مؤكداً دورهن البارز فى تلك الأحداث، فقد لاحظ وجود فتاة منتقبة فى أحداث السفارة السعودية وبسؤالها أجابت أنها من منطقة فيصل ولا تملك النقود الكافية للرجوع لمنزلها فعرض عليها النقود فظهر شاب ملتحى وقال إنه سيوصلها للمنزل، وبعدها فوجئ بتواجدها داخل غرفة حارس مدرسة قريبة من محيط السفارتين السعودية والإسرائيلية.





كما شهد مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا عددا من الأحداث فى تلك الفترة والتى كان المسئول عنها عناصر الإخوان والجماعة السلفية كانت تهدف إلى إحداث الفتنة بين المسلمين والأقباط حينها خاصة فى شارع «ترعة الحفرية» بإمبابة.





وأكد اللواء أركان حرب عادل العمدة، أن تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير محمد حسين طنطاوى كانت تؤكد دائماً على ضرورة الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وعدم إطلاق أعيرة نارية فى وجه المصريين وتجنب سقوط ضحايا حفاظاً على أرواح المواطنين ومحاولة عودة الاستقرار للشارع المصرى بتلك الفترة.







