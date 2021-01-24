للمرافعة.. تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية داعش عين شمس لـ 21 فبراير

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قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 9 متهمين بالانضمام وتأسيس خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة عين شمس، والمعروفة بخلية داعش عين شمس لجلسة 21 فبراير المقبل للمرافعة.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسكرتارية أيمن القاضي.



حيث قيدت القضية برقم 2609 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عين شمس والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، وجاء نص أمر الإحالة فيها كالأتي:





اتهمت النيابة العامة كل من عبد الله محمد عنتر محمد سيد وأسمه الحركي " أبو حمزة المصري " ـ هارب ـ طالب ـ يوسف محمد إبراهيم العوضي وأسمه الحركي " أبو البراء " ـ طالب ـ وأحمد صابر أحمد جمعة السنهوري وأسمه الحركي " مجدي سالم " ـ صاحب ورشة ألوميتال ومحمود شكري عبد العظيم عبد الوهاب عفيفي وأسمه الحركي " أبو نسمة " ـ سائق ـ وعبد الرحمن محمد محمود سلامة وأسمه الحركي " عمر " ـ هارب ـ طالب ـ وبكر محمد محمد سعد وأسمه الحركي " أبو عدنان " ـ مقاول بالدعايا والإعلان وبهاء عمر عبد الحميد عمر الشقنقيري وأسمه الحركي " أبو عبد الرحمن " ـ هارب ـ محفظ القرآن ـ ومحمد سعد محمد علي سليمان وأسمه الحركي " أبو سيفان " ـ هارب ـ طالب ـ وأحمد محمد حسين إمام ـ فني أجهزة طبية.





بأنهم في خلال الفترة من مطلع عام 2017 وحتي 27 مايو من نفس العام بدائرة قسم شرطة عين شمس تولي المتهمان الاول والثاني قيادة في جماعة ارهابية الغرض منها الدعوي الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الخرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي



بأن أسسا خلية عنقودية تتبع الجماعة المسماه " داعش " التي تدعوي لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة وإستباحة دماء المسيحيين وإستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها الاجرامية علي النحو المبين بالتحقيقات





كما اتهمت النيابة العامة المتهمين من الثالث وحتي التاسع بأنهم انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها وتلقي المتهم الثامن تدريبات عسكرية وأمنية لديها لتحقيق أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.



كما التحقا المتهمان الاول والثامن بصفتهما مصريين الجنسية دون اذن كتابي من السلطة المختصة بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر وتتخذ من الارهاب والتدريب العسكري والاساليب القتالية وسيلة لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم ارهابية بأن التحقا بمعسكرات تدريبية تابعة للجماعة الارهابية " داعش " بدولة سوريا علي النحو المبين بالتحقيقات.



واتهمت ايضا النيابة العامة كل من المتهمين من الثاني وحتي التاسع قيامهم بجمع دون سند من القانون معلومات عن عدد من الضباط المختصين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة الارهاب وذلك بغرض استخدامها في الاعداد لإلحاق الاذي بهم علي النحو المبين بالتحقيقات.



وقاموا بعمل من أعمال التحضير والاعداد لارتكاب جريمة ارهابية بأن جمعوا معلومات عن عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأحد القواسسة ودار عبادة للمسيحيين تمهيدا لاستهدافهم.







