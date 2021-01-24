إيمية صياح تبث الإيجابية والتفاؤل لمتابعيها

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حرصت مقدمة البرامج والممثلة إيميه صيّاح على بث حالة من التفاؤل والإيجابية بين صفوف متابعيها، وتحدثت عن تجربة عاشتها مؤخرًا مع شخص عزيز على قلبها صارع فيروس كورونا لمدة شهر واستطاع أن ينجو وينتصر على هذا الوباء الذي دمر العالم.



وغرّدت إيميه عبر حسابها على موقع تويتر قائلة: “اسمحوا لي بتغريدة إيجابيّة فيها أمل بظلّ هذه الأجواء السلبية، هناك شخصًا عزيزًا على قلبنا جدًا صارع كورونا أكثر من شهر.. تعب كثيراً وأتعّبنا معه.



وختمت: خفنا كثيراً.. بكينا أكثر.. لكن لم نفقد الأمل.. إيماننا كبير.. صلّينا وصلّينا.. والحمدلله رجع لنا. انتبهوا على صحتكم وعلى الذي تحبّوهم”



في الوقت نفسه نشر والدها ابراهيم الصياح تغريدة مشابهة جاء فيها: “شكرًا يسوع ومار شربل وسيدة الغسالة، على عودة عزيز جدًا على قلبي وقلب زوجتي واولادي، على عودته من بعيد منتصرًا على كورونا . هنيئا رفيقي. صديق الولدنة والصبا والشباب والحياة، على ربحك معركة الصمود. الحمدلله… والحمد الحمد لله. يا رب عطفك على جميع المرضى. ارجوكم الوقاية”.