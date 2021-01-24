تمهيداً لتطوير القرية الأولمبية.. مركز ضمان الجودة بجنوب الوادي يجري زيارة مراجعة داخلية للقرية

أجرى مركز ضمان الجودة بالجامعة زيارة مراجعة داخلية للقرية الأوليمبية بالجامعة، في إطار توجيهات الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي في تطوير وتأهيل مباني ومنشآت الجامعة للاعتماد.





واستهدفت الزيارة تقييم شامل لكافة منشآت القرية الأوليمبية والتي تضم عدد اثنين صالة مغطاة وأربعة ملاعب مكشوفة متعددة الألعاب، وثمانية ملاعب تدريب مفتوحة وخاصة بتدريب الطلاب بكلية التربية الرياضية بالجامعة على مختلف الألعاب الرياضية، إضافة إلى حمام السباحة الخاص بالجامعة.





جاءت هذه الزيارة بأشراف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة القرية الأوليمبية والذي أفاد بأنه بناء على توجيهات رئيس الجامعة بالمراجعة والتقييم للمنشآت الرياضية بالجامعة جاءت هذه الزيارة الهامه للتقييم الكامل للقرية والوقوف على إمكاناتها وأهم ما تتطلبه من أنشطة تطوير حتى يمكن للقرية أن تصبح منارة لخدمة المجتمع بالجامعة وتقدم خدمات متميزة للجمهور إضافة لتطوير دورها في خدمة العملية التعليمية وتدريب الطلاب بكلية التربية الرياضية بالجامعة.



