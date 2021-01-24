تعرف على أماكن فصل الكهرباء غداً بالغردقة

الأحد 24/يناير/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
محمد طه
أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، منذ قليل عن فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية، وذلك غدا الإثنين بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة الثانية ظهرًا.

وذكر بيان مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أن سيتم فصل التيار عن منطقة الميناء، وعمارات الحجاز، ومحطة غاز تك، والحرفيين، وعمارات أبو جميعة، بلوكات الروضة، غراب المياه التابع لشركة المياه وذلك لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

فيما أكد قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

أخبار تهمك

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ حوالي 17 ساعة

كومان يحمل برشلونة رحيل سواريز

منذ أقل من ساعة

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يدرس بيع ديمبيلي

منذ نصف ساعة

محمد صلاح: الوضع ليس رائعا في ليفربول

منذ ساعة و 22 دقيقة

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ يومين

التشكيل المتوقع لقمة النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين‏

منذ ساعتين

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة و نصف

ملامح قائمة الأهلي النهائية في كأس العالم للأندية

منذ 39 دقيقة

تعرف على موعد الأهلي و بيراميدز في الدوري

منذ ساعة

فايلر يفجرها: تعبت في الأهلي ولست نادما على الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:18 م

كومان يحمل برشلونة رحيل سواريز

التشكيل المتوقع لقمة النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين‏

11:07 ص

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

09:44 ص

ملامح قائمة الأهلي النهائية في كأس العالم للأندية

12:30 م

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

12:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»