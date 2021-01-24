تعرف على أماكن فصل الكهرباء غداً بالغردقة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، منذ قليل عن فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية، وذلك غدا الإثنين بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة الثانية ظهرًا.



وذكر بيان مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أن سيتم فصل التيار عن منطقة الميناء، وعمارات الحجاز، ومحطة غاز تك، والحرفيين، وعمارات أبو جميعة، بلوكات الروضة، غراب المياه التابع لشركة المياه وذلك لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.



فيما أكد قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

