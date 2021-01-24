"الفجر الفني" يكشف تفاصيل شخصية الفنان السوري علاء قاسم في مسلسل الكندوش

الأحد 24/يناير/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
لمياء علي



يشارك النجم السوري علاء قاسم في بطولة المسلسل الدرامي السوري الكندوش، والذي سيعرض خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2021.

وعلم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة أن علاء يجسد شخصية لم يقدمها من قبل تدعى الأعجر، لرجل متقدم العمر لديه 90 عاماً.

كما ينشغل قاسم في مجموعة من الأعمال الدرامية وهم سفر برلك وخريف العشاق وسوق الحرير 2.

يذكر أن خريف العشاق يعرض خلال رمضان المقبل، وهو من تأليف ديانا جبور وإخراج جود سعيد.

أخبار تهمك

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة و نصف

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

التشكيل المتوقع لقمة النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين‏

منذ ساعتين

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يفجرها: تعبت في الأهلي ولست نادما على الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يدرس بيع ديمبيلي

منذ نصف ساعة

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على موعد الأهلي و بيراميدز في الدوري

منذ ساعة

ملامح قائمة الأهلي النهائية في كأس العالم للأندية

منذ 40 دقيقة

موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ يومين

كومان يحمل برشلونة رحيل سواريز

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

محمد صلاح: الوضع ليس رائعا في ليفربول

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:18 م

كومان يحمل برشلونة رحيل سواريز

التشكيل المتوقع لقمة النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين‏

11:07 ص

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

09:44 ص

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

12:03 ص

ملامح قائمة الأهلي النهائية في كأس العالم للأندية

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»