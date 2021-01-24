"الفجر الفني" يكشف تفاصيل شخصية الفنان السوري علاء قاسم في مسلسل الكندوش
الأحد 24/يناير/2021 - 12:37 م
لمياء علي
يشارك النجم السوري علاء قاسم في بطولة المسلسل الدرامي السوري الكندوش، والذي سيعرض خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2021.
وعلم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة أن علاء يجسد شخصية لم يقدمها من قبل تدعى الأعجر، لرجل متقدم العمر لديه 90 عاماً.
كما ينشغل قاسم في مجموعة من الأعمال الدرامية وهم سفر برلك وخريف العشاق وسوق الحرير 2.
يذكر أن خريف العشاق يعرض خلال رمضان المقبل، وهو من تأليف ديانا جبور وإخراج جود سعيد.