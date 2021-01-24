تطبيق الإجراءات الاحترازية لمهرجان "أفلمها" السينمائي استعدادا لحضور الضيوف

الأحد 24/يناير/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
يارا أحمد



رصدت عدسة 'الفجر الفني' عدد من الصور للإجراءات الاحترازية لمهرجان "أفلمها" السينمائي استعدادات المؤتمر الصحفي للمهرجان أون لاين للأفلام القصيرة في دورته الأولى والذي من المقرر بدئه خلال الدقائق المقبلة .

والمؤتمر بحضور كل من رئيس المهرجان الفنانة سماح أنور، وأعضاء لجنة التحكيم الفنانة درة، والكاتب عبد الرحيم كمال، والمخرج أحمد عاطف ومدير التصوير كمال عبد العزيز

ومن المقرر انطلاق فعاليات الدورة الأولى للمهرجان، في الفترة من 28 يناير حتى 4 من فبراير المقبل لجميع الأعمار في مصر وأنحاء العالم، تحت شعار "سينما المرأة"، ويسعى لتبادل الخبرات للنجوم المحترفين في جميع مجالات السينما من ممثلين ومخرجين وكُتاب سيناريو ومديري التصوير، من خلال إقامة العروض والفعاليات والندوات والورش أون لاين، لدعم الشباب والفنون الدرامية السينمائية التي تمثل حافزًا كبيرًا لشباب الهواة في المشاركة بالمهرجان على مستوى العالم.

ومن المقرر أن يتم تكريم الفنان محمود حميدة، والفنانة يسرا، في افتتاح الدورة الأولى، باعتبارهما من أبرز الفنانين المساندين للسينما المستقلة.

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