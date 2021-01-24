ملامح قائمة الأهلي النهائية في كأس العالم للأندية

الأحد 24/يناير/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
حدد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الماود الأحمر النهائية المشاركة في مونديال الأندية والمقرر إقامته في فبراير القادم بقطر.


وحسب مصدر داخل جدران القلعة الحمراء، أن القائمة النهائية للمارد الأحمر في كأس العالم للأندية على النحو التالي :


محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير ومحمد هاني والمغربي بدر بانون وياسر إبراهيم ورامي ربيعه وأيمن اشرف وعلي معلول ومحمود وحيد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشه ومحمود كهربا وجونيور اجايي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف ووالتر بواليا وحسين الشحات وصلاح محسن ومروان محسن.


ويلتقي الأهلي مع بيراميدز الثلاثاء القادم في إطار الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

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