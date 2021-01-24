موعد مباراة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

تلقى ميلان المتصدر، هزيمة مذلة على ملعبه أمام فريق أتالانتا بثلاثية دون رد، في قمة مواجهات الجولة 19 من الدوري الإيطالي، والتي أقيمت بملعب سان سيرو.









سجل أهداف الضيوف، الثلاثي كريستيان روميرو ويوسيب إيليسيتش ودوفان زاباتا.









ورغم الخسارة، واصل ميلان تصدره لجدول الترتيب برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين عن الإنتر، الذي تعادل مع أودينيزي، بينما تقدم أتالانتا للمركز الرابع، بعدما رفع رصيده للنقطة 33.









وسوف يواجه ميلان في اللقاء القادم في الكالتشيو، نظيره بولونيا، في الجولة 20 من البطولة.









وتقام المباراة مساء السبت القادم 30 يناير، في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة، الثانية بتوقيت جرينتش.



