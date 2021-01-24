يُعطى إلى 88 من الفرق الطبية.. خطوات التطعيم باللقاح الصيني في مستشفى أبو خليفة للعزل

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في ضوء استعداد الأطقم الطبية بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، للحصول على أولى جرعات لقاح سينوفارم الصيني، فهناك عدة خطوات تجريها وزارة الصحة لا بد من معرفتها.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن خطوات التطعيم بلقاح سينوفارم الصيني في مستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية.



١. استقبلت وزارة الصحة، جرعات لقاح سينوفارم الصيني، المقرر حقنه اليوم الأحد، للفرق الطبية بمستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية.



٢. وتستعد الأطقم الطبية بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، للحصول على أولى جرعات اللقاح، في حضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.



٣. وافق 88 طبيبا من الأطباء الراغبين في الحصول على لقاح كورونا في مستشفى أبو خليفة للعزل، كما وقّعوا على الموافقة المستنيرة.



٤. أكدت وزارة الصحة أن التطعيم للأطباء والمواطنين اختياري وليس إجباريًا.



٥. وتتمثل آلية التطعيم، في جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، يتم خلالها المتابعة من خلال طاقم من الأطباء.



٦. وتشمل الفرق الطبية المقرر حقنها بلقاح سينوفارم؛ الأطباء وأطقم التمريض وموظفي الخدمات الطبية، لأنهم أكثر فئة معرضة لخطر الإصابة بالفيروس وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



٧. وأثبت اللقاح فاعلية، بنسبة 86% في الوقاية من الفيروس، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن البدء في توزيع اللقاح على الطاقم الطبي في مستشفيات العزل بدءًا من اليوم الأحد، على أن تكون البداية من مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.