بالصور.. "صحة القليوبية" تواصل مبادرة العزل المنزلي

الأحد 24/يناير/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
تابعت الدكتورة نجلاء مهدي مدير الرعاية الأساسية بالقليوبية، اليوم الأحد، مبادرة العزل المنزلي، يرافقها فريق عزل إدارتي بنها وطوخ.

وتابعت المبادرة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا، وتسليم حالات الأمراض المزمنة وكبار السن فوق ٦٠ عاما والحوامل جهاز قياس الأكسجين.

كما جرى متابعة حالات الاشتباه للأطفال والكبار المتواجدين بالمنازل والتأكد من حالتهم الصحية.

وكان الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة الجديد في القليوبية تسلم مهام عمله وكيلًا للوزارة بالقليوبية خلفا للمرحوم الدكتور حمدي الطباخ وكيل الوزارة السابق والذي وافته المنية أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
بالصور.. "صحة القليوبية" تواصل مبادرة العزل المنزلي
بالصور.. "صحة القليوبية" تواصل مبادرة العزل المنزلي
بالصور.. "صحة القليوبية" تواصل مبادرة العزل المنزلي
بالصور.. "صحة القليوبية" تواصل مبادرة العزل المنزلي

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صحة القليوبية العزل المنزلي

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