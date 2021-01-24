بالصور.. "صحة القليوبية" تواصل مبادرة العزل المنزلي

تابعت الدكتورة نجلاء مهدي مدير الرعاية الأساسية بالقليوبية، اليوم الأحد، مبادرة العزل المنزلي، يرافقها فريق عزل إدارتي بنها وطوخ.





وتابعت المبادرة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا، وتسليم حالات الأمراض المزمنة وكبار السن فوق ٦٠ عاما والحوامل جهاز قياس الأكسجين.





كما جرى متابعة حالات الاشتباه للأطفال والكبار المتواجدين بالمنازل والتأكد من حالتهم الصحية.



