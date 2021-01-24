إصابة 6 أشخاص جراء انفجارين بأفغانستان





أصيب 6 أشخاص على الأقل في انفجاري عبوة ناسفة ولغم في أفغانستان، اليوم الأحد، حيث وقع الانفجار الأول في العاصمة كابول والانفجار الثاني في إقليم ننكارهار شرق البلاد اليوم الأحد.

فقد أصيب 3 أشخاص على الأقل في انفجار استهدف مركبة مدرعة في منطقة "شاه شهيد" بمنطقة الشرطة الثامنة في كابول صباح اليوم، طبقاً لما ذكرته شرطة كابول في بيان.

وأضافت الشرطة أن الحادث وقع حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وذكر شهود عيان أن 5 أشخاص أصيبوا.

وأصيب 3 مدنيين في وقت سابق في انفجار لغم في منطقة الشرطة الرابعة بمدينة جلال آباد أيضاً اليوم الأحد، طبقاً لما أكده مسؤولون محليون.

وقال المسؤولون إنه "يجري التحقيق في الحادث".

ولم تعلن أي جماعة بما فيها طالبان مسؤوليتها عن أي من الانفجارين.