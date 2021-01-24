توفير 17 ألف فرصة عمل وتقديم 273 مليون جنيه قروضا للشباب بالشرقية

الأحد 24/يناير/2021 - 12:20 م
بوابة الفجر
سمر السيد
أعلن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدم قروضًا للشباب قدرها 273 مليونا و375 ألفا و907 جنيهات خلال عام 2020م، لتمويل 10 آلاف و793 مشروعًا متوسطا وصغيرًا ومتناهي الصغر لتوفير 17 ألف و931 فرصة عمل حقيقة للشباب الجاد الراغب في حياة كريمة.

وأشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديمه قروضًا ميسرة للشباب لإقامة مشروعات حقيقة وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب.

صرح الأستاذ وائل العاصي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة أنه تم تقديم 48 مليون و374 ألف و796 جنيه ( إقراض مباشر) لتمويل 230 مشروع وتوفير 863 فرصة عمل، كما تم تقديم 168 مليون و45 ألف و924 جنيه ( إقراض متناهي الصغر) لتمويل 9 آلاف و690 مشروعًا وتوفير 15ألف و959 فرصة عمل، وتقديم 56 مليون و955 ألف و187 جنيه (إقراض جهات وسيطة _ بنوك) لتمويل 873 مشروع وتوفير 1109 فرصة عمل لتحسين مستوي الدخل القومي ودفع عجلة الاقتصاد.

وتفعيلًا لنظام الشباك الواحد وتيسيرًا على العملاء الصغار ورواد الأعمال لبدء تنفيذ المشروعات وتشغيلها.. أوضح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أنه تم إصدار 608 رخصة نهائية و575 رخصة مؤقتة و626 رقم قومي و1304 سجل تجاري و1350 بطاقة ضريبية.

واستمرارا لمبادرات الجهاز في النهوض بالصناعات التراثية ورعاية الحرف اليدوية والفنية المتنوعة ودعم وتسويق منتجات المشروعات اقتصاديا وثقافيًا وفتح آفاق مختلفة لتسويق منتجاتها داخليًا وخارجيًا... أكد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أنه تم مشاركة جهاز تنمية المشروعات في معرض الهجن بعدد من مستفيدي الجهاز بالمنتجات التراثية وكذلك المشاركة في معرض تراثنا الدولي، ومعرض أهلا مدارس بالتعاون مع الغرفة التجارية بالشرقية، فضلًا عن تنفيذ 30 ندوة للتعريف بما يقدمه الجهاز من قروض ومنح وأنشطة مختلفة بمختلف المراكز والمدن والأحياء.


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