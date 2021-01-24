الشباب والرياضة بالشرقية تحتفل بعيد الشرطة بالأنشطة الرياضية والفاعليات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وصقل وتنميته مواهبهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة وتأهيلهم في مختلف المناحي والمجالات من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف فئاتهم العمرية، بالإضافة إلى تقديم كافه أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة وتشجيعهم على المشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية المحلية والدولية لإعطائهم الفرص الحقيقية للنجاح والتميز ورفع اسم المحافظة عاليا.





وأضاف المحافظ أن مراكز الشباب أصبحت مناره رياضية وثقافية تعقد بها الدورات الرياضية والندوات الفكرية والثقافية والدينية يشارك فيها الشباب والمرأة وذوي الهمم بهدف تشجيعهم على المشاركة الفعالة في البطولات والمسابقات المختلفة (رياضيه - ثقافيه - دينيه) واستغلال أوقات فراغهم بصورة إيجابية واعطائهم الفرص الحقيقية للنجاح والتميز.





وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى قيام مركز شباب ميت يزيد بمنيا القمح بتنفيذ عدد من الأنشطة والفاعليات منها إقامة دوري خماسيات كرة القدم للشباب ومباراة للكرة الطائرة لعضوات أندية الفتاة والمرأة وتدريبات البراعم من الفتيات لتكوين فريق كاراتيه جديد بالمركز كما قام مركز شباب كفر عمر مصطفى بتطهير وتعقيم المركز كاملا للحفاظ على صحة وسلامة الرواد والعاملين به.





أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام مركزي شباب أبو كبير وطوخ القراموص بتنفيذ دوري رياضي (مدرسة كرة القدم) وقيام مركز شباب الصوة بأبو حماد بإجراء أعمال التطهير والتعقيم وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وقيام مركز شباب الحلمية بأبو حماد بتنفيذ أمسية دينية للابتهالات والإنشاد الديني،، وقيام مركز شباب مشتول السوق بتنفيذ الندوة التثقيفية للشباب والتي تناولت الحديث عن الموضوعات الحياتية المختلفة وكيفية التعامل معها وفتح حوار مباشر مع الشباب لطرح عد من التساؤلات التي تجوب بأفكارهم والرد عليها.



