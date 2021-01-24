دعم مستشفى الزقازيق العام بالشرقية بماكينة قلب صناعي لإجراء جراحات القلب المفتوح

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن أن وزارة الصحة بقيادة الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، دعمت مستشفى الزقازيق العام بالشرقية بماكينة قلب صناعي لإجراء جراحات القلب المفتوح





وأوضح أن التكلفة التقديرية للجهاز ٥ مليون جنيه، لإجراء جراحات القلب المفتوح بالمستشفى للمرة الأولي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وذلك لخدمة المواطنين بالشرقية.





وأشاد وكيل صحة الشرقية بدعم الوزارة المستمر للقطاع الصحي بمحافظة الشرقية، للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.