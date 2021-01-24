بهذه الكلمات.. عبير صبري تُهنئ محمد رمضان على أغنيته الجديدة "مصباح علاء الدين"

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حرصت الفنانة عبير صبري على تهنئة صديقها الفنان محمد رمضان، بعد طرحه لأغنيته الجديدة "مصباح علاء الدين"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".



نشرت عبير صبري الفيديو كليب الخاص بالأغنية، وعلقت عليها قائلة:"إيه البهجة والحلاوة دي، مبروك النجم المحترم محمد رمضان والمخرج العالمي محمد سلامة ".



وفي سياق آخر، تشارك الفنانة عبير صبري في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى"، وهو بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي،وتدور أحداثه في إطار صعيدي.



وفي سياق آخر، تُشارك عبير صبري حاليًا في فيلم "ليلة العيد"، وهو بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، غادة عادل، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، محمد لطفي، مايان السيد، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج أحمد السبكي.