تعرف على موعد الأهلي و بيراميدز في الدوري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على بيراميدز، في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل.









ويلعب الأهلي ضد بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي، في الخامسة مساءً يوم الثلاثاء القادم، وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت 1.









وسيكون هناك معلقان على هذه المباراة الهامة والقوية، في القناة الصوتية الأولي سيكون الإعلامي والمعلق مدحت شلبي، وفي القناة الصوتية الثانية المعلق أيمن الكاشف.









ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، حيث فاز في 6 وتعادل في مباراتين، وله مباراة مؤجلة ضد الزمالك من الجولة الرابعة.









بينما يتواجد بيراميدز في المركز الخامس برصيد 13 نقطة، من 8 مباريات أيضًا، حيث فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في أربعة، وخسر في مباراة واحدة.



