تعرف على موعد الأهلي و بيراميدز في الدوري

الأحد 24/يناير/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
محمد سامي
يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على بيراميدز، في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل.


ويلعب الأهلي ضد بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي، في الخامسة مساءً يوم الثلاثاء القادم، وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت 1.


وسيكون هناك معلقان على هذه المباراة الهامة والقوية، في القناة الصوتية الأولي سيكون الإعلامي والمعلق مدحت شلبي، وفي القناة الصوتية الثانية المعلق أيمن الكاشف.


ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، حيث فاز في 6 وتعادل في مباراتين، وله مباراة مؤجلة ضد الزمالك من الجولة الرابعة.


بينما يتواجد بيراميدز في المركز الخامس برصيد 13 نقطة، من 8 مباريات أيضًا، حيث فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في أربعة، وخسر في مباراة واحدة.

أخبار تهمك

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ نصف ساعة

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ حوالي 15 ساعة

محمد صلاح: الوضع ليس رائعا في ليفربول

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعة

كومان يحمل برشلونة رحيل سواريز

منذ 13 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ يومين

التشكيل المتوقع لقمة النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين‏

منذ ساعة و 25 دقيقة

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يفجرها: تعبت في الأهلي ولست نادما على الرحيل

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

منذ حوالي 18 ساعة

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:07 ص

التشكيل المتوقع لقمة النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين‏

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

09:44 ص

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

12:03 ص

فايلر يفجرها: تعبت في الأهلي ولست نادما على الرحيل

09:47 ص

محمد صلاح: الوضع ليس رائعا في ليفربول

11:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»